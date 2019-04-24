Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altınpark-Kuğulupark hattında sefer yapan özel halk otobüsüne binmeye çalışan Hasan Ünalan'ın, otobüs sürücüsü tarafından araca alınmak istenmemesi üzerine konu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatı doğrultusunda EGO Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Özel halk otobüsü şoförünün, Ankara'da toplu ulaşımdan men edilmesine karar veren EGO Disiplin Kurulu, parka çekilen otobüs için bu ay ödenecek bin 300 lira gelir yoksunluğu ücretinin kesilmesini de kararlaştırdı.

Açıklamada, Yavaş'ın, daha önce telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği Ünalan'ı, gelecek günlerde makamında ağırlayacağı belirtildi.