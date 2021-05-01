Ankara'da ocak ayında pitbull saldırısına uğrayan 2,5 yaşındaki Bahar, psikolojik destekle travmayı atlattı

AA

Büyükşehir Belediyesi Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, 2,5 yaşındaki Bahar Dağaşan, 19 Ocak 2021'de anneannesiyle markete gittiği sırada başıboş bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Hastaneye kaldırılan 2,5 yaşındaki Bahar'ın sağ bacağında derin diş izleri, kas yırtılması, doku zedelenmesi ve vücudunun çeşitli yerlerinde de yaralar tespit edildi.

Bacağındaki kas yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Bahar'a psikolojik destek ise hastaneden taburcu edildikten sonra devreye giren Büyükşehir Belediyesince sağlandı.

EGO Genel Müdürlüğüne bağlı Psiko-Teknik Merkezi, minik Bahar'ın sağlığına kavuşması için uzman psikolog Büşra Turan'ı görevlendirdi.

Yaklaşık 3 ay süren psikolojik destek sonrasında Bahar, yaşadığı travmayı atlatarak tamamen sağlığına kavuştu.

Açıklamada tedaviyle ilgili görüşlerine yer verilen psikolog Turan, Bahar'ın süreci sağlıklı şekilde devam ettirebilmesi için çocukların duygu, düşünce ve davranışlarına ışık tutan oyun terapisine başladıklarını ve olumlu ilerlemeler kaydettiklerini belirterek, bundan sonraki süreçte de Bahar'a destek olmaya hazır olduklarını ifade etti.

- "Bahar'ın ve bizlerin yaşadığı travma çok büyüktü"

Bahar Dağaşan'ı ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç da, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla başlattıkları destek kapsamında, Bahar'a haftalık terapilerle psikolojik destek sağladıklarını bildirdi.

Koç, "Psikoloğumuz müjdeli haberi vererek, çalışmalarda sona geldiğini ve her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Biz de bugün aileyi tekrar ziyaret ederek Bahar kızımızı yanaklarından öpmek istedik. Ona sağlıklı bir istikbal diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Baba Ümit Dağaşan da verilen desteğin kendileri için anlamlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bahar'ın ve bizlerin yaşadığı travma çok büyüktü. Bu konuyla ilgili olarak bizim hastaneden taburcu edilmemizden sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun bizimle ilgilendi. Olaydan sonra haftalık olarak Bahar ve bizle görüşerek psikolojik destek almamızı sağladı. Biz de bunu çok büyük bir memnuniyetle kabul ettik. 3 ay devam eden görüşmeler sonucunda Bahar da biz de, artık iyiyiz. Herkese teşekkür ediyoruz."