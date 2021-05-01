Ankara'da ocak ayında pitbull saldırısına uğrayan 2,5 yaşındaki Bahar, psikolojik destekle travmayı atlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Ankara'da ocak ayında pitbull saldırısına uğrayan 2,5 yaşındaki Bahar, psikolojik destekle travmayı atlattı

Ankara'da ocak ayında anneannesiyle markete gittiği sırada bir pitbullun saldırısına uğrayan 2,5 yaşındaki Bahar Dağaşan, Ankara Büyükşehir Belediyesince sağlanan ve 3 ay süren psikolojik destek sonrası yaşadığı travmayı atlatarak sağlığına kavuştu.

Ankara'da ocak ayında pitbull saldırısına uğrayan 2,5 yaşındaki Bahar, psikolojik destekle travmayı atlattı
AA

Büyükşehir Belediyesi Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, 2,5 yaşındaki Bahar Dağaşan, 19 Ocak 2021'de anneannesiyle markete gittiği sırada başıboş bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Hastaneye kaldırılan 2,5 yaşındaki Bahar'ın sağ bacağında derin diş izleri, kas yırtılması, doku zedelenmesi ve vücudunun çeşitli yerlerinde de yaralar tespit edildi.

Bacağındaki kas yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Bahar'a psikolojik destek ise hastaneden taburcu edildikten sonra devreye giren Büyükşehir Belediyesince sağlandı.

EGO Genel Müdürlüğüne bağlı Psiko-Teknik Merkezi, minik Bahar'ın sağlığına kavuşması için uzman psikolog Büşra Turan'ı görevlendirdi.

Yaklaşık 3 ay süren psikolojik destek sonrasında Bahar, yaşadığı travmayı atlatarak tamamen sağlığına kavuştu.

Açıklamada tedaviyle ilgili görüşlerine yer verilen psikolog Turan, Bahar'ın süreci sağlıklı şekilde devam ettirebilmesi için çocukların duygu, düşünce ve davranışlarına ışık tutan oyun terapisine başladıklarını ve olumlu ilerlemeler kaydettiklerini belirterek, bundan sonraki süreçte de Bahar'a destek olmaya hazır olduklarını ifade etti.

- "Bahar'ın ve bizlerin yaşadığı travma çok büyüktü"

Bahar Dağaşan'ı ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç da, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla başlattıkları destek kapsamında, Bahar'a haftalık terapilerle psikolojik destek sağladıklarını bildirdi.

Koç, "Psikoloğumuz müjdeli haberi vererek, çalışmalarda sona geldiğini ve her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Biz de bugün aileyi tekrar ziyaret ederek Bahar kızımızı yanaklarından öpmek istedik. Ona sağlıklı bir istikbal diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Baba Ümit Dağaşan da verilen desteğin kendileri için anlamlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bahar'ın ve bizlerin yaşadığı travma çok büyüktü. Bu konuyla ilgili olarak bizim hastaneden taburcu edilmemizden sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun bizimle ilgilendi. Olaydan sonra haftalık olarak Bahar ve bizle görüşerek psikolojik destek almamızı sağladı. Biz de bunu çok büyük bir memnuniyetle kabul ettik. 3 ay devam eden görüşmeler sonucunda Bahar da biz de, artık iyiyiz. Herkese teşekkür ediyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME