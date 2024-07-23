Ankara'da oğullarınca rehin alınan anne ve baba kurtarıldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde anne ve babasını bıçakla rehin alan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen E,Y, adrese gelen polis özel harekat ekibinin çabaları ile ikna edilerek teslim oldu. DHA'nın haberine göre; olayda yaralanan olmazken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen E.Y. isimli şüpheli, annesi M.Y. ve babası S.Y’yi bıçakla rehin aldı. Gürültü ve yardım çağrılarını duyan komşuların ihbarı üzerine adrese Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.