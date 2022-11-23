HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLDU?



Düzce, Bolu, Sakarya ve Zonguldak'ta tüm eğitim kurumlarında okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Düzce'de aynı zamanda hamile ve engelli kamu çalışanlarının da 1 gün izinli olacağı belirtildi.