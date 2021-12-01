Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü. Geçtiğimiz gün lodos nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Bu nedenle kar yağışını görüldüğü Ankara'da da okulların kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Peki, Ankara'da okullar bugün tatil mi edilecek? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte "Ankara'da okullar tatil mi?" sorusunun cevabı...

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da bugün okullar tatil mi? Ankara'nın bazı bölgelerinde etkili olan yağmur, gecenin ilerleyen saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü Gölbaşı'na bağlı İncek ile Çankaya'nın Oran ve Ahlatlıbel bölgesinde, yoğun kar yağışı etkili olurken, Keçiören'in bazı kesimlerinde de karla karışık yağmur görüldü.

Ancak hemen belirtelim ki okullar bugün Ankara'da tatil edilmedi.