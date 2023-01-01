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Ankara'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ankara'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
DHA

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarptığı kazada sürücü Serdar Savaş Atli (22) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Savaş Atli yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Serdar Savaş Atli'nin yaşamını yitirdiği, otomobilde sıkışan bir kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Yaralı kişi, ekiplerce sıkıştığı yerden çıkartılıp hastaneye, yaşamını yitiren sürücü ise morga kaldırıldı. Anadolu Bulvarı'nda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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