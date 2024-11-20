Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü
Ankara'da emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Kaza, gece saatlerinde Tulumtaş mevkisi, çevreyolunda meydana geldi. Gölbaşı istikametine doğru gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarptı.
DHA'nın haberine göre; çarpmanın şiddetiyle TIR'ın altına giren otomobil demir yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekiplerce yapılan kontrolde, otomobilde sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.