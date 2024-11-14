Ankara'da polis memuru eşini tabancayla öldürüp, intihara kalkıştı

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi'nde bulunan polis lojmanlarında meydana geldi.

Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru K.K. ile eşi Ş.K. arasında evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından K.K.'nın tabancayla eşi Ş.K.’yı vurdu. 2 çocuk annesi Ş.K. kanlar içerisinde yere yığılırken, K.K., olaydan sonra aynı silahla kendisine ateş ederek intihar girişiminde bulundu.