Ankara'da sağanak: Caddeler göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Meteoroloji ve valiliğin uyarılarının ardından Başkent Ankara'da sağanak etkili oldu. Öğleden sonra başlayan ve kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikti, araçlar mahsur kaldı. Yağışların akşam saat 21.00'e kadar etkili olması bekleniyor.
Ankara'da sağanak etkili oluyor.
Öğleden sonra başlayan ve kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle Başkent'te bazı cadde ve sokaklarda su birikti.
Sağanağın etkisiyle vatandaşlar ıslanmamak için kapalı alanlara sığındı.
Araçlar yollarda ilerlemekte zorluk çekti.
ASKİ ekipleri, suyun biriktiği noktalarda, mazgalların açılmasına yönelik çalışma yaptı.
Ankara Valiliği, yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, kentte gök gürültülü sağanak yağışın akşam saat 21.00'e kadar etkili olması bekleniyor.