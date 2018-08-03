Ankara’da dün akşam saatlerinde yaşanan yoğun yağış nedeniyle selde mahsur kalan ambulanstaki hastanın nakli ile evlerini su baskınından korumaya çalışan insanların çabası kameralara yansıdı.

İHA'nın haberine göre, Ankara’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin pek çok yerinde araçlar suya gömülürken birçok ev ve iş yerini de su bastı. Sağanak yağışla beraber suyla dolan alt geçitlerde onlarca araç da suya gömüldü. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait çok sayıda vidanjör, şehrin çeşitli noktalarındaki yol, köprü altı ve sokaklarda tıkanan rögarlara müdahale etti.

HASTA MAHSUR KALDI

Yoğun yağış, sağlık hizmetlerini de sekteye uğrattı. Etimesgut ilçesinde hasta taşıyan bir 112 Acil Servis ambulansı suya girerek arızalandı. Yarıya kadar suya gömülen araç içindeki hasta mahsur kaldı. Sağlık ekibinin yardımına itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar yetişti. Hastaneye gitmeyi bekleyen kişi, yüksekliği 50 santimetreye ulaşan sel sularının içinden sedyeyle başka bir ambulansa taşındı.

Giderek yükselen sel surlarından evlerini korumaya çalışan insanların çabası da kameraya yansıdı. Apartman sakinleri, binanın bahçesine dolan sel suyunu, kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

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