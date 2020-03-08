AA

Etimesgut'taki çalışmalar hakkında bilgi veren Varank, Gebze'de de Bilişim Vadisi'ni kurduklarını, bir ayağının kurulma çalışmalarının da İzmir'de devam ettiğini anlattı. Varank, Ankara'nın yazılımda çok güçlü şehirlerden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ankara'da inşallah 'Sağlık Teknolojileri Vadisi' kurma hedefimiz var. Bunu Sağlık Bakanımız ile beraber çalışıyoruz. Ankara'yı sağlık teknolojileri geliştirmede merkez şehirlerden biri yapmak için çalışacağız. Ankara'da insanların ziyaret edebileceği bir bilim merkezimiz yok. Altındağ Belediye Başkanımız ile çalışmalarımızı başlattık. Ankara'ya da herkesin gezebileceği, aynı zamanda turist destinasyonu haline getirebilecek bir bilim merkezi kurma çalışmalarına başladık."