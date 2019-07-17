Adana'da yakın zamanda alkol zehirlenmesi nedeniyle 70 kişi hastanelere başvurdu. Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada hastanelere başvuran 70 kişiden 31'nin, yapılan tıbbi müdahaleler sonucu taburcu edildiğinin belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"30 vakanın tedavisi devam etmekte olup 9 vaka da yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Şikâyetleri nedeniyle başvuran vatandaşlarımızın, genellikle sahte içki tabir edilen, ruhsatsız olarak merdiven altı koşullarda üretilen metil alkol kullanımı sonrası ortaya çıkan rahatsızlıklarının kısa sürede kalıcı körlük ve ölümle sonuçlandığı bilinmelidir. Vatandaşlarımızın sahte alkollü içki konusunda gereken dikkati göstermeleri, sahte içkinin her türlü üretimine, kullanımına yönelik faaliyetlerin içinde bulunmamaları, kendi sağlıkları ve toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir".