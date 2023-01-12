Kahramankazan Saraykent Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada meydana gelen yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

AA'nın haberine göre; sanayi sitesindeki 3 katlı fabrikada, dün saat 21.48'de henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın, Ankara İtfaiyesi tarafından saat 23.20'de söndürüldü.

Patlamanın şiddetiyle, fabrikada oluşan göçüklerin altında kalan 2 kişinin yaralı kurtarıldığı öğrenildi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın ve patlama nedeniyle çevredeki bazı iş yerleri de hasar gördü.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, olay yerinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Oğuz, saat 22.00 civarında alınan patlama ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin hemen olay yerine intikal ettiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Güçlü, komşu ilçelerden de hissedilen bir patlamaydı. Yanıcı, yakıcı ve parlayıcı madde imalatıyla uğraşan bir fabrikada yaşanan bu patlamada can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. İtfaiye ekiplerimiz hemen erken saatlerde olay yerine ulaştı, iki yaralı vatandaşımız buradan çıkarıldı ve hastaneye sevk edildiler. Yaralı iki vatandaşımız çıkarılırken bilinçleri yerindeydi. İnşallah en kısa sürede tedavilerini olup sıhhatlerine kavuşurlar."