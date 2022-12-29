Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Ankara'da satranç tahtasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi

Ankara’da gerçekleştirilen 6 farklı uyuşturucu operasyonunda, 15 kilogram esrar, yaklaşık 2 kilogram kokain, 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı

Ankara'da satranç tahtasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi
AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütü üyelerine yönelik 6 farklı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda örgüte ait olduğu belirlenen kargo paketlerini açan narkotik polisi, satranç tahtası ve plastik slikon tüplerle karşılaştı.

Detaylı inceleme yapan polis, satranç tahtasına ve silikon tüplerin içine gizlenmiş 15 kilo 208 gram esrar maddesi buldu.

Suç örgütüne yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, devam eden operasyonlarda, 1 kilo 980 gram kokain, 1 kilogram metamfetamin, 2 bin 642 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

HAYIRLI CUMALAR mesajları ve sözleri: Resimli 2023 Cuma mesajları: En güzel Cuma mesajlarını sevdiklerinizle paylaşın!
GÜNDEM En güzel Cuma mesajlarını sevdiklerinizle paylaşın!
Kayseri'de kaçak içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
GÜNDEM Kayseri'de kaçak içki operasyonu
Düzce’de kütüphanesi olmayan 49 okula kütüphane kuruldu ve ilde kütüphanesiz okul kalmadı
GÜNDEM Düzce'de kütüphanesiz okul kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması! Emekli maaşı ne kadar olacak, emekli zammı ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Emekli maaşı ne kadar olacak?
Eskişehir'de kurslardan 138 bin 582 kişi yararlandı
GÜNDEM Eskişehir'de kurslardan 138 bin 582 kişi yararlandı
MEMUR ZAMMINDA SON DURUM | Memur zammı ne zaman açıklanacak? Ocak 2023 yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
GÜNDEM Memur zammında kritik açıklama! En düşük maaş...
Seyhan'da mevsimlik tarım işçilerine destek
GÜNDEM Seyhan'da mevsimlik tarım işçilerine destek
Osmanlı'dan kalma akçe tahtaları Tokat Şehir Müzesi'nde
GÜNDEM Osmanlı'dan kalma akçe tahtaları Tokat Şehir ...
Adana'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
GÜNDEM Adana'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
Ağrı'daki dev hayvancılık projesinin 3'te 1'i tamamlandı
GÜNDEM Ağrı'daki dev hayvancılık projesinin 3'te 1'i ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.