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Haberler Gündem Çevre Ankara'da sele karşı 201 noktada çalışma
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Ankara'da sel ve su taşkınlarına karşı 201 noktada çalışma yürütülüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından su taşkını ve sel felaketlerine karşı önlem amacıyla 24 ilçedeki 201 noktada çalışma yapılıyor. Ekipler, bugüne kadar 35 menfez ve 2 dere geçiş köprüsünün imalatını yaptı, 17 menfez ve 14 dere geçiş köprüsünün yapımı ise devam ediyor. Sırada 116 menfez ve 17 dere geçiş köprüsü daha var

Ankara'da sele karşı 201 noktada çalışma
AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başta sel ve su taşkınlarından etkilenen bölgeler olmak üzere 24 ilçede başlatılan menfez ve dere geçiş köprüsü çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı yıpranan, yetersiz kalan ya da kullanılamayacak hale gelen menfez ve dere geçiş köprülerini yenilerken, riskli noktalarda vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yapım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda 24 ilçede 201 noktada çalışmalar yürüten ekipler, bugüne kadar 35 menfez ve 2 dere geçiş köprüsünün imalatını yaptı, 17 menfez ve 14 dere geçiş köprüsünün yapımı ise devam ediyor.

Dere ve akarsu yataklarında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 116 menfez ve 17 dere geçiş köprüsü daha yapılacak.

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