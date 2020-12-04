Ankara'da suç örgütü operasyonunda 27 gözaltı

AA

Şüphelilerin, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, tehdit, hakaret, kasten yaralama, tutuklu ve hükümlünün kaçırılması, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme gibi suçlara karıştıklarını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 27 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 6 pompalı tüfek, 100 fişek, çok sayıda çek, senet ve örgüte ait çok miktarda para ele geçirildi.