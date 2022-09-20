Ankara'da şüpheli paket ihbarı 0:00 / 0:00

DHA

Ankara'nın Mamak ilçesinde şüpheli bir paket, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Mamak Türközü Mahallesi 437. Cadde'de meydana geldi. Bir binanın önünde paket gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Bina çevresi araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

DHA'nın haberine göre; alınan güvenlik önlemlerinin ardından paket, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Endişe yaratan paketten tamir için kullanan aletler çıktı.