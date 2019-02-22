Olay, Etimesgut Hikmet Özer Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü, 68 KT 004 plakalı otomobiliyle iddiaya göre, yeşil ışıkta aniden duran Ümit Akat yönetimindeki 06 HPU 10 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza sonrası iki sürücü de araçlarından inerek tartışmaya başladı.

DHA'nın haberine göre kimliği belirsiz sürücü, tartışma sonrası Ümit Akat'ı yumruklayıp, aracını tekmeledi. Çevredekilerin müdahale etmesi üzerine sürücü otomobiline bindi. Kaza yerinden ayrılmak isteyen sürücüye Ümit Akat ve çevredekiler önüne geçerek engel olmak istedi. Öfkeli sürücü, otomobilini çevredekilerin üzerine sürerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

O anlar ise bir iş yerinin güvelik kamerasına yansıdı.