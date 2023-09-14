Ankara'da süt sağma yarışması düzenlendi Ankara'da Agrotec 26'ncı Uluslararası Tarım Fuarı, Gölbaşı Fuar Alanı içerisinde farklı bir yarışma dikkat çekti. Fuarın açılış gününde en iyi süt sağma ve en iyi bal yarışmaları düzenlendi

Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde, Agrotec 26'ncı Uluslararası Tarım Fuarı kapsamında düzenlenen süt sağma yarışması, renkli görüntülere sahne oldu.

KURDELELERLE SÜSLEDİLER Agrotec 26'ncı Uluslararası Tarım Fuarı, Gölbaşı Fuar Alanı içerisinde düzenlendi. Fuarın açılış gününde en iyi süt sağma ve en iyi bal yarışmaları düzenlendi. Yarışmacılar, kırmızı kurdeleler ile süsledikleri inekleri ile jüri karşısına geçti.

JURİ ÜYELERİ DEĞERLENDİRDİ REKLAM Yarışmacılar, ineği sağıma hazırlama, ineklerin hijyen kurallarına uygun sağılması, sağılan sütün temizliği gibi kategorilerinde jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. En iyi bal yarışmasında ise petek doluluk oranı, petek ağırlığı, aroma ve lezzet kategorileri değerlendirildi.

İLGİNÇ YARIŞMALAR DÜZENLENECEK Süt sağma yarışmasında birinci Fatma Çetin, en iyi bal yarışmasında ise Nadiye Genç birinci oldu. Birincilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncü ve dördüncülere ise çeyrek altın verildi. 14-17 Eylül tarihleri arasında açık olacak fuar alanında ikinci gün höşmerim tatlısı ve en güzel domates yarışmaları düzenlenecek. Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir