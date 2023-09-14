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        Haberler Yaşam Ankara'da süt sağma yarışması düzenlendi - Güncel Haberler

        Ankara'da süt sağma yarışması düzenlendi

        Ankara'da Agrotec 26'ncı Uluslararası Tarım Fuarı, Gölbaşı Fuar Alanı içerisinde farklı bir yarışma dikkat çekti. Fuarın açılış gününde en iyi süt sağma ve en iyi bal yarışmaları düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 19:04 Güncelleme: 14.09.2023 - 19:09
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        Süt sağma yarışması
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        Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde, Agrotec 26'ncı Uluslararası Tarım Fuarı kapsamında düzenlenen süt sağma yarışması, renkli görüntülere sahne oldu.

        KURDELELERLE SÜSLEDİLER

        Agrotec 26'ncı Uluslararası Tarım Fuarı, Gölbaşı Fuar Alanı içerisinde düzenlendi. Fuarın açılış gününde en iyi süt sağma ve en iyi bal yarışmaları düzenlendi. Yarışmacılar, kırmızı kurdeleler ile süsledikleri inekleri ile jüri karşısına geçti.

        JURİ ÜYELERİ DEĞERLENDİRDİ

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        Yarışmacılar, ineği sağıma hazırlama, ineklerin hijyen kurallarına uygun sağılması, sağılan sütün temizliği gibi kategorilerinde jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. En iyi bal yarışmasında ise petek doluluk oranı, petek ağırlığı, aroma ve lezzet kategorileri değerlendirildi.

        İLGİNÇ YARIŞMALAR DÜZENLENECEK

        Süt sağma yarışmasında birinci Fatma Çetin, en iyi bal yarışmasında ise Nadiye Genç birinci oldu. Birincilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncü ve dördüncülere ise çeyrek altın verildi.

        14-17 Eylül tarihleri arasında açık olacak fuar alanında ikinci gün höşmerim tatlısı ve en güzel domates yarışmaları düzenlenecek.

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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        #ankara
        #Agrotec
        #tarım fuarı
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