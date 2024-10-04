Ankara'da taksi bariyere ok gibi saplandı, sürücü öldü!
Ankara Çevre Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi bariyere ok gibi saplandı. Feci kazada hurdaya dönen taksinin sürücüsü, olay yerinde öldü
Ankara Çevre Yolu'nda bariyere çarpan taksinin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Emirhan Ç. (41) yönetimindeki taksi, Ankara Çevre Yolu'nda Yenimahalle'den Gölbaşı'na doğru ilerlerken Keçiören yol ayrımında refüjdeki bariyere çarptı.
TAKSİ SÜRÜCÜSÜ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada, bariyerin saplandığı araç içinde sıkışan Emirhan Ç, olay yerinde hayatını kaybetti.
ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Hurdaya dönen aracın parçaları ise Karayolları ekiplerince kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.