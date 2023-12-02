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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da taksiciyi dövüp gasbeden şüpheliye gözaltı

        Ankara'da taksiciyi dövüp gasbeden şüpheliye gözaltı

        Ankara'da 74 yaşındaki taksi şoförü Ahmet Babalıoğlu'nu önce darbedip sonra gasbeden zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 03:16 Güncelleme: 02.12.2023 - 03:16
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        Taksiciyi dövüp gasbeden şüpheliye gözaltı
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        Ankara'da taksi şoförü Ahmet Babalıoğlu'nu (74) dövüp, gasp eden şüpheli yakalandı.

        DHA'nın haberine göre; olay, 27 Kasım'da akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Dikmen semtinde meydana geldi. Ahmet Babalıoğlu, Mevlana Bulvarı'nda taksiye binen müşterisini, Dikmen'de gideceği yere götürdü.

        Kimliği belirsiz kişi, taksimetrede yazan 250 TL'yi ödemesini isteyen Babalıoğlu'nu önce taksinin içinde, sonra da dışarıda tekme tokat dövdü. Babalıoğlu kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise takside bulunan 140 TL'yi de alarak kaçtı.

        Babalıoğlu, çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü. Babalıoğlu, tedavisinin ardından polise başvurarak, şikayette bulundu.

        Polis, taksi şoförünü darbedip, gasbeden şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

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