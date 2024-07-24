Ankara'da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak?
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş tarafından sunulan ve toplu taşıma araçları için %38,9 ile %50 arasında zam yapılmasını öngören teklif, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu tarafından onaylandı. Bu kapsamda, "Ankara'da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak? Ankara öğrenci ve tam bilet fiyatı ne kadar oldu?" soruları gündeme geldi. İşte Ankara toplu taşıma zammı hakkında merak edilenler...
Bilindiği gibi, Ankara'da toplu taşıma araçlarındaki ücret tarifesinde yüzde 38,9 ile 50 arasında zam yapılmasını öngören teklif, UKOME Genel Kurulunca kabul edildi. Bu gelişme sonrasında yapılan zam oranı ve güncel fiyat tarifesi merak konusu oldu. Peki, zamla birlikte öğrenci ve tam bilet fiyatı ne kadar oldu?Ankara'da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...
ANKARA'DA ÖĞRENCİ VE TAM BİLET FİYATI NE KADAR OLDU?
Yeni tarifeye göre, tam bilet 21 TL, öğrenci bileti 10,50 TL, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 300 TL oldu.
ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Zamlı tarife 1 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla geçerli olacak.
MİNİBÜSTE KISA MESAFE 25 LİRA OLACAK
Minibüslerde kısa mesafe için 17 lira olan yolcu ücretinin 25 lira; uzun mesafe için 20 lira olan yolcu ücretinin 30 lira olması kararlaştırıldı.
Öte yandan, 18 lira olan kredi kartı biniş ücreti 25 liraya; 442 Esenboğa Havalimanı-Kızılay ve Ankara Şehirlerarası Terminali (AŞTİ) güzergahında çalışan otobüs ücreti ise 50 liradan 75 liraya yükseldi.
ZAM AÇIKLAMASI
EGO'dan yapılan açıklamada; "Kentimizde ulaşım ücretlerine en son 24 Temmuz 2023 tarihinde artış yapılmış olup ilgili tarihten bu yana asgari ücret %49 oranında artarken, motorin litre fiyatı %80 oranında yükselmiştir. Toplu taşıma araçlarımıza bakım-onarım ve yedek parça ücretlerine %70 oranın artış meydana gelmiştir. Doğal gazlı otobüslerde kullanılan CNG yakıtının metreküpü maliyeti 13.26'dan 18.71'e çıkmıştır.
EGO Genel Müdürlüğü, kötü ekonomik koşullarda vatandaşların yanında olabilmek adına, aylık 400 milyon TL zarar etmekte, bu zarar ABB’nin diğer bütçe kalemlerinden karşılanmaktadır. Sadece son bir ay içerisinde yapılan akaryakıt zamları, aylık 400 milyon TL olan zarara ilave 20 milyon TL olacaktır.
Tüm bu nedenlerle, kuruluşumuzun ayakta kalmasını sağlayacak şekilde, toplu taşıma girdi maliyetleri tamamen vatandaşımıza yansıtılmadan makul bir oranda 1 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla, tam bilet 21 TL, öğrenci bileti 10,50 TL, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 300 TL olarak belirlenmiştir." denildi.