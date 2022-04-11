Ankara'da trafo bakımında patlama: 1 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Ankara'nın Sincan ilçesinde elektrik trafosunun bakımı esnasında meydana gelen patlamada bir çalışan yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Ankara'nın Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Nihal Sokak'ta meydana geldi. Bakımı yapılan elektrik trafosunda henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle bakım yapan bir işçi savruldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan işçiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.