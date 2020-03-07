Ankara'da üç kişiye

AA

Ankara'da, Orta Asya ülkelerinden gelen kadınlara fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle yargılanan iki kişi 20'şer yıl, Kırgız asıllı bir kadın da 16 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.

M.U, K.M, Y.A, B.B, E.K. ve Kırgızistan uyruklu K.S. hakkında "fuhşa teşvik ve aracılık" suçlarından Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Mahkeme, yargılama sonunda sanıklardan E.K. ve B.B'yi "fuhşa teşvik ve aracılık" suçlarından 8 mağdurun her biri için 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 20'şer yıl hapis cezası ile 48'er bin lira adli para cezasına çarptırdı. Kırgız kadın ise aynı suçtan her bir mağdur için 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 16 yıl 8 ay hapis ile 40 bin lira adli para cezasına mahkum edildi.

Diğer sanıkların ise beraatine hükmedildi.

Gerekçeli kararda, avukat huzurunda alınan beyanlarına göre mağdurların Türkiye'ye gelmeden önce sanıklardan K.S. ve E.K. ile fuhuş amacıyla irtibat kurdukları, Türkiye'ye giriş yaptıkları, bazı mağdurların E.K. tarafından havaalanında karşılandığı ve aynı kişi tarafından çeşitli ikametlere yerleştirildikleri anlatıldı.

Mağdurların daha sonra "abla" diye hitap ettikleri "Deniz" takma adlı K.S'nin yönlendirmesiyle E.K. ve B.B. aracılığıyla çeşitli yerlere götürüldükleri, fuhuş sonrası sanıkların kullanımındaki araçlarla adreslerden alındıkları belirtilen kararda, mağdurların beyanlarına göre kazançlarının yarısını kimi zaman E.K'ye, kimi zaman B.B'ye verdikleri aktarıldı.

Kararda, "sanıklar E.K, B.B. ve K.S'nin fikir ve eylem birliği içerisinde mağdureleri fuhuş amacıyla himayeleri altına alarak fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri anlaşılarak, bahsi geçen mağdureler yönünden ayrı ayrı 8'er kez mahkumiyetlerine karar verildiği" bildirildi.

Kararda, yargılanan diğer üç sanığın cezalandırılması için yeterli delile ulaşılamadığı aktarılarak, beraatlerine hükmedildiği ifade edildi.