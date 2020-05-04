Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Koronavirüs salgını nedeniyle petrol ve akaryakıt sektöründe dalgalanma devam ediyor. Küresel ölçekte talebin düşmesine bağlı olarak petrol fiyatları da çakıldı. Brent petrol, OPEC ve diğer ülkelerin üretimi günlük yaklaşık 10 milyon varil kısma karına karşın istenen düzeyde artmadı. Brent, 20 doların altını gördü, halen 26 dolardan işlem görüyor.

Uluslar arası piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatları da yılbaşına göre önemli ölçüde geriledi. Yılın ilk günlerinde benzin ve motorinin tonu, küresel piyasalarda 600-650 dolar düzeyinde seyrediyordu. Salgın sonrasında hızla düştü. Benzin ve motorinin tonu halen 200-210 dolar dolayında bulunuyor.

ENERJİ YÖNETİMİNDE STOK HAMLESİ

Rafineri ve akaryakıt dağıtım şirketleri, petrol ve akaryakıt fiyatlarının düşmesinin ardından harekete geçti. Depolar, ucuz petrol ve akaryakıtla dolduruldu.

Devlet de boş durmadı. Ankara’da bir zirve gerçekleştirildi. Enerji Bakanlığı’nın başkanlığında gerçekleştirilen zirveye, EPDK, BOTAŞ, TPAO, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, TPIC ve diğer ilgili kurumlar katıldı.

Toplantıda, petrol ve akaryakıt fiyatlarına ilişkin ön görüler dile getirildi. Devletin, sorumluluk alanındaki “tamamlayıcı” petrol stoklarını (70 günlük) artırmaya yönelik adımlar konuşuldu. Depo olanakları üzerinde duruldu. Bu süreçte, petrol ve akaryakıttan kaynaklı enerji maliyetlerini düşürmenin önemine işaret edildi.

Kaynaklar, petrol mevzuatına göre devletin 70 günlük “tamamlayıcı” stok tutması gerektiğine işaret ederek, “Bu stok, devlet adına rafinerilerce tutuluyor. Bedeli de karşılanıyor. Bu süreçte söz konusu miktarın artırılmasına ilişkin görüş alış verişleri söz konusu oldu. Depo olanakları araştırıldı” dedi.