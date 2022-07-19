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Haberler Gündem Güvenlik Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 25 tutuklama
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Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheliye tutuklama

Ankara'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan zanlılardan 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 25 tutuklama
Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 25 tutuklama
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AA

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 209 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 11-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda, 900 gram esrar, 800 gram eroin, 980 gram metafetamin ve 2 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

AA'nın haberine göre; operasyonlarda gözaltına alınan 209 zanlıdan 25'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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