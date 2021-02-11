Ankara'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

AA

İlçede bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlatan Çubuk Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda T.A, A.Ç, M.U, E.G, B.A. ve M.Ö.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.A, A.Ç, M.U. ve E.G. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.A. ve M.Ö.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.