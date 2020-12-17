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Ankara'da uyuşturucu satışı kavgasında misilleme cinayet: 2 ölü

Ankara’nın Altındağ ilçesinde aralarında uyuşturucu satışından dolayı husumet bulunan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın misillemesinde tekrar 2 grup karşı karşıya geldi. Akşam saatlerinde meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi ölürken ağır yaralanan 1 kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Ankara'da uyuşturucu satışı kavgasında misilleme cinayet: 2 ölü
İHA

Olay, Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi Çamlıtepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden uyuşturucu satışından dolayı husumet bulunan 2 grup Çamlıtepe Caddesi üzerinde kavga etmeye başladı. Kavganın büyüyüp silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucunda Ü.L. ve arkadaşları, karşı gruptan “Dalin” lakaplı İsmail Altun ve yanındaki Suriye uyruklu Abdulhai Alkuda’ya silahla ateş etti.

İHA'nın haberine göre; silahlı saldırı sonucunda İsmail Altun ve Abdulhai Alkuda ağır yaralanırken zanlılar Ü.L. ile arkadaşları olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülen Abdulhai Alkuda yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Arkadaşları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne götürülen ağır yaralı Dalin Lakaplı İsmail Altun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Böylece akşam saatlerinde meydana gelen silahlı çatışmada ölü sayısı 2 oldu.

DAHA ÖNCE CİNAYETE KARIŞTIKLARI ÖĞRENDİLDİ

Öte yandan hayatını kaybeden Suriye uyruklu Abdulhai Alkuda ve Dalin Lakaplı İsmail Altun’un 3 Kasım'da Mamak ilçesinde Aykut D.'nin öldürüldüğü ve Abdulkadir D.'nin yaralandığı olaya karıştıkları öğrenildi.

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