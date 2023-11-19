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        Haberler Gündem Ankara'da yarın okullar tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklama! 20 Kasım 2023 yarın Ankara'da okul var mı?

        Ankara'da yarın okullar tatil mi? 20 Kasım yarın Ankara'da okullarda ders işlenecek mi?

        Soğuk havalar yurt genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe yağış ve fırtına açıklamaları sonrasında bazı illerde okullar tatil edildi. Okullarda yarın ders işlenip işlenmeyeceği merak edilen illerden biri de Ankara oldu. İşte "20 Kasım yarın Ankara'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı ile Ankara'da okulların durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 18:42 Güncelleme: 19.11.2023 - 18:42
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Ara tatilin bitmesiyle 20 Kasım Pazartesi günü ilk ders zili çalacak. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "Yarın Ankara'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte, 20 Kasım Pazartesi Ankara'da okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...

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        ANKARA'DA KAR YAĞIŞI!

        DHA'da yer alan habere göre, hava sıcaklıklarındaki ani düşüş ile kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

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        Kar yağışı özellikle Çankaya, Keçiören, Kızılcahamam, Çamlıdere ve Ayaş ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Yağış ile araçların ve çatıların üzerleri karla kaplandı.

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        ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Ankara'da kar yağışı başladı. 20 Kasım'da Ankara'da okulların tatil olacağı ile ilgili açıklama gelmedi. Son dakika açıklaması yapılması durumunda haberimize eklenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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