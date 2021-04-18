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Ankara'da yaşandı! Baba camdan atlayarak 4 aylık bebeğini kaçırdı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde boşanma aşamasında olduğu ve koruma kararı nedeniyle eşine yaklaşması yasak olan baba, mahkeme kararı ile çocuğunu gördüğü sırada evin camından atlayarak 4 aylık bebeği kaçırdı. Babanın bebeği kaçırma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'da yaşandı! Baba camdan atlayarak 4 aylık bebeğini kaçırdı
Ankara'da yaşandı! Baba camdan atlayarak bebeğini kaçırdı
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İHA

Olay, dün öğle saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Levent Sözen (36) ile boşanma aşamasında olan Nergis Kılıç, eşinin kendisine yaklaşmaması için koruma kararı aldı. Bunun üzerine 4 aylık bebekleri Asya Sözen’i görmek için mahkemeye başvurdu. Mahkemenin görüş onayı vermesinin ardından boşanma aşamasında olduğu Nergis Kılıç ile konuşan Levent Sözen, Kılıç’ın annesinin Çankaya’da ki evinde buluşma kararı aldılar.

Olanları anbean kaydeden güvenlik kamerasındaki görüntülere göre, villa tipi evde çocuğunu görmeye gelen Levent Sözen, beraberinde 2 ablası ve annesini de getirdi. Levent Sözen, evin salon kısmında bebeğini kucağına aldığı sırada cama yaklaştı ve bir anda camı açarak aşağıya atladı. Görüntülerin devamında, Levent Sözen, 4 aylık bebeği camdan kaçırırken annesinin battaniye uzattığı anlar ve daha sonra ablasının ise camı arkasından kapatması pes dedirtti.

Anne Nergis Kılıç’ın iddiasına göre, bebeği camdan kaçıran baba, daha sonra bahçe demirlerinin dışında bulunan bir kişiye bebeği vererek kayıplara karıştı. Olayın ardından şikayetçi olan talihsiz kadın bebeğinin bulunmasını bekliyor.

"BEBEĞİMİ HİÇ TANIMADIĞIMIZ BİRİNE VERDİ"

4 aylık bebeği camdan kaçırıp bahçe duvarından hiç tanımadıkları birine verdiklerini ve bebeğinin kimde olduğunu bilmediğini söyleyen acılı anne Nergis Kılıç, “Bebeğimi kaçıran asıl kişi aslında bahçenin dışında bekleyen kır saçlı kişidir. Bebeğimi aldı ve o götürdü. Babası ise başka arabaya binerek kaçtı” dedi.

Yaşadığı korku dolu anlatan anne Kılıç şunları söyledi:

"1 hafta önce alkol bağımlığından dolayı ve düzenli olarak uğradığım psikolojik ve fiziksel şiddetten dolayı evden ayrılma kararı aldım. Hemen avukat ile görüşüp boşanma davasını başlattık. Çok hızlı bir şekilde mahkemeye başvurduk. Hemen koruma ve tedbir kararı çıkarıldı. Boşanma davası aynen devam ediyordu. Bu süreçte bir kaç gün içerisinde hemen mahkeme ara karar verip refakatçi eşliğinde baba çocuğunu görsün. Biz mahkeme kararını asla ikiletmedik. Bugün ilk kez çocuğunu görme hakkı vardı. Biz mahkemenin kararını uygulamak için koruma kararının olmasına rağmen burada refakatçi eşliğinde çocuğu göstermek için annemin evine geldik. Burada çocuğu gördükleri esnada camdan çocuğu kaçırıyor ailesi de işbirliği içerisinde. Önce çocuğu gezdiriyor salonun ortasındaki bölgede daha sonra ailesiyle birlikte kontrol ediyorlar her yeri ve buradan camı açıp kendisi atlıyor dışarı ve tanımadığım kır saçlı bir adama komşularda gördü peşimden koşan dayımda gördü. Kır saçlı bir adama çocuğu verip çitlerden araç değiştirerek kaçıyorlar.

Çocuğuma bakabilecek durumda değil bir insan. Benim çocuğumun hızlı bir şekilde bulunup bana teslim edilmesi gerekiyor. Çocuğumun hayati tehlikesi var. Yaşamından endişe ediyorum. Başına bir iş gelmesinden korkuyorum. Ben daha yeni anne oldum. Bunları yaşatan ailesi oğullarıyla iletişim kuruyorlar. Nerede oldukları biliyorlar. Burada camları kolladılar. Ablası camları kapadı biz peşinden koşamayalım diye. Bebeği annesinden ayırdılar el birliğiyle. Bana kabusu yaşatıyorlar. Cumhurbaşkanımızdan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardımlarınızı bekliyorum. Bütün Bakanlarımızdan yardım bekliyorum. Onlar isterse bulunur. Lütfen el birliğiyle bebeği bulalım."

Polis olaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında bebeği ve babasını her yerde arıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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