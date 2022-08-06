20 katlı apartmanın çatısında yangın paniği 0:00 / 0:00

DHA

Yangın, saat 16.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde Avcılar Mahallesi'nde yeni yapılan 20 katlı binanın çatısında meydana geldi. İzolasyon çalışması sırasında çıkan yangını fark eden işçiler, dışarıya çıkıp, polis ve itfaiyeye haber verdi. Apartmandaki bazı dairelerde temizlik yapan aileler de dışarıya çıktı. Binadan yükselen alevler ve duman çevrede paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatıya ulaşıp, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yapılan ilk incelemede, izolasyon ustalarının çatı katındaki çalışması sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımla yangının meydana geldiği tespit edildi.

"ALEVLER ÇOK YÜKSELMİŞTİ" Alevleri görünce panik yaşayan Ahmet Şahin, "Çatı izolasyon çalışması sırasında yangın çıkmış. Allah'tan kimsenin canına bir şey olmadı. Alevler rüzgarın da etkisiyle çok yükselmişti. O sırada ustalar çatı katındaymış; ama herhangi bir yaralı yok" dedi.