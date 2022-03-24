Ankara'da yol kenarında ölü bulundu 0:00 / 0:00

İHA

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, 'Protokol Yolu' olarak bilinen Ankara-Esenboğa Havaalanı yolu kenarında bir kişi boş arazide ölü bulundu.

Pursaklar Protokol Yolu'ndaki boş arazide vatandaşlar cansız beden buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde isminin Çelebi Mehmet olduğu belirlenen kişinin kafasından vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Çelebi Mehmet'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.