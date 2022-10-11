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Ankara'da yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

İstanbul'dan Elazığ'a hareket eden yolcu otobüsü, Ankara'da alev aldı. Otobüsteki yolcular tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü

Ankara'da yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Ankara'da yanan yolcu otobüsü küle döndü
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DHA

Ankara'da İstanbul'dan Elazığ'a giden yolcu otobüsü alev alev yandı. Otobüste bulunan yolcular son anda tahliye edilirken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Anadolu Bulvarı'nda seyir halinde bulunan şehirler arası yolcu otobüsünde meydana geldi. DHA'nın haberine göre; İstanbul'dan Elazığ'a giden yolcu otobüsü hareket halindeyken alev alarak yanmaya başladı.

Yoldaki sürücülerin uyarısı üzerine durumu fark eden otobüs şoförü, aracı yol kenarına çekerek yolcuları son anda tahliye etti. Alev alev yanan otobüs, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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