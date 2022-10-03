Asayiş uygulamalarında aranan 1456 kişi yakalandı 0:00 / 0:00

AA

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'daki denetimlerde şüpheli görülen 579 bin 168 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 1456 kişi yakalandı, bunlardan 307'sinin tutuklanmasına karar verildi.

Uygulamalarda kontrol edilen 178 bin 637 otomobilden 8'inin çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 109 motosiklet ve 53 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 3 bin 355 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Üst aramalarında ve araçlarda 998 kaçak bandrolsüz sigara, 43 kurusıkı tabanca, 78 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 1435 fişek, 31 belgesiz av tüfeği ile 62 kesici ve delici alet ele geçirildi.

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