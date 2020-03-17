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Ankara'daki kritik koronavirüs toplantısının yeri ve saati belli oldu!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği koronavirüs toplantısının yarın 14.00'de Çankaya Köşkü'nde yapılacağı belirtildi

son dakika
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği koronavirüsle mücadele toplantısı yarın saat 14'te Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsle mücadelede yeni önlemleri açıklaması bekleniyor.

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