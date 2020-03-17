Ankara'daki kritik koronavirüs toplantısının yeri ve saati belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği koronavirüsle mücadele toplantısı yarın saat 14'te Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsle mücadelede yeni önlemleri açıklaması bekleniyor.
24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR