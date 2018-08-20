Ankara’da park halindeki otomobil içinde tartışan şahıslar arasında silahlı kavga çıktı. Olay, gece yarısı Altındağ ilçesinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre otomobille Ziraat Mahallesi Hızır Reis Caddesi üzerine gelen iki kişi, park halindeki aracın içinde bir şeyler konuşmaya başladı. Daha sonra aracın yanına gelen bir kadın, şahıslarla kısa süre konuştuktan sonra taksi çağırarak oradan ayrıldı.

Kadının ayrılmasının ardından, sürücü koltuğunda oturan G.K. ve diğer kişi arasında tartışma yaşandı. Henüz kimliği belirlenmeyen kişi, giderek alevlenen tartışmada silahına sarıldı. Silahını otomobilin içinde ardı ardına ateşleyen saldırgan, G.K.’yı çeşitli yerlerinden yaraladı. Can havliyle araçtan inen G.K. cadde üzerinde kaçtığı sırada saldırgan ateş etmeye devam etti. Araçtan yaklaşık 30 metre uzaklaşan G.K. vücuduna isabet eden kurşunların etkisiyle yere yığıldı. Panikleyen saldırgan ise yaya olarak olay yerini terk etti.

YARALININ DURUMU KRİTİK

Gecenin sessizliğini bölen silah sesleriyle neye uğradığını şaşıran mahalleli, yerde yatan G.K.’yı görerek, olayı ilgili yerlere bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan şahsa ilk müdahalede bulundu. Aşırı kan kaybına uğradığı anlaşılan G.K. ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Şahsın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, delilleri muhafaza etmek adına aracın çevresini şerit çekerek kapattı. Mahalle sakinlerinden olaya ilişkin bilgi alan ekipler, silahlı saldırganın kaçış güzergahını tespit etti. Firari zanlının, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu Pursaklar ilçesinde silahıyla birlikte yakalandığı öğrenildi.

Cadde üzerinde temizlik çalışması yaparken, şahısları araç içinde gördüklerini belirten belediye çalışanları, iki kişinin sakin bir şekilde konuştuğunu, bir süre sonra araçtan ardı ardına silah sesleri geldiğini söyledi.

“KADIN ARACIN YANINDAN AYRILDIKTAN SONRA SİLAH SESLERİ GELDİ”

Saat 01.00 sıralarında caddeye gelen otomobildeki şahıslarla konuşan bir kadının taksiyle oradan ayrılmasının ardından silah seslerini duyduklarını ifade eden mahalle sakini, otomobilin sağ ön koltuğunda oturan kişinin 3-4 el ateş ettikten sonra koşarak uzaklaştığını belirtti.

Olayın yaşandığı cadde polis ekiplerinde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Daha sonra noktaya gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, civardaki deliller üzerinde çalışma yaptı. Araç içinde ve yolda çok sayıda boş kovan ve kartuş bulundu. Olay hakkında incelemeler sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ