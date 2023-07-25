Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güvenlik Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 306 şüpheli yakalandı

        Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 306 şüpheli yakalandı

        Ankara'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 306 şüpheliden 33'ü tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 05:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 306 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik suçlardan gözaltına alınan 306 şüpheliden 33'ünün tutuklandığını bildirdi.

        Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 17-23 Temmuz arasında başkent genelindeki narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında 306 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 33'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

        AA'nın haberine göre; operasyonlarda 48 kilo 100 gram esrar, 6 kilo 700 gram eroin, 3 kilo 800 gram metamfetamin, 1 kilo 500 gram kokain, 2 bin 884 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ile 7 hassas terazi ele geçirildi.

        #Son dakika haberler
        #ankara
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Merkez, kredide 'seçici' sıkılaştırmayı başlattı
        Merkez, kredide 'seçici' sıkılaştırmayı başlattı
        Rize'de 'kira artışı' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Rize'de 'kira artışı' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail'de kaos hakim
        İsrail'de kaos hakim
        Husumetlisini Marmaray'da görünce
        Husumetlisini Marmaray'da görünce
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        Galatasaray, Zaha'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Zaha'nın maliyetini açıkladı!
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        İki isme flaş teklif!
        İki isme flaş teklif!
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!
        Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        3 günde amorti etti
        3 günde amorti etti
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı