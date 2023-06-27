Beypazarı, Güdül, Çamlıdere, Kızılcahamam ve Nallıhan ilçelerindeki yaylalar, doğa yürüyüşü, kamp, günübirlik dinlenme ve su kaynaklarının olduğu yerlerde sportif olta balıkçılığı gibi faaliyetlere de olanak sağlıyor.