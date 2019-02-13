Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

AA'nın haberine göre, duruşmada dinlenen sanık eski binbaşı Okan Kocakurt, savunmasında darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı Harekat Merkezi Şube Müdürü olarak görev yaptığını ifade etti. Kocakurt, 15 Temmuz'da Kara Havacılık Komutanı olan müşteki Hakan Atınç'a bir konu hakkında hazırladıkları raporu sunduğunu, sonrasında da rapor üzerinde tek başına çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Önce Ankara, sonra Türkiye hava sahasının kapatıldığına yönelik 18.30 gibi bilgi gelmesi üzerine harekat merkezine geçip emrin detayını öğrenmeye çalıştığını ifade eden Kocakurt, hava araçlarının da en yakın meydana iniş yapması gerektiğini öğrendiğini söyledi.

Kocakurt, bu sırada kurmay başkanının odasına da gidip geldiğini ifade ederek, bu sırada kışlaya gelen Kara Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyetin, incelemelerin ardından akşam saatlerinde ayrıldığını dile getirdi.

Müşteki Atınç'a bilgi verdikten sonra harekat merkezine döndüğünü, kışlanın savunmasını sağlamak maksadıyla bazı tedbirler almaya başladıklarını ileri süren Kocakurt, nizamiyelere bölücü terör örgütü tarafından patlayıcı-yanıcı madde atılabileceğinin söylenmesi üzerine bizzat itfaiye bölümüne geçip yangın söndürme araçlarını nizamiyelerin emrine görevlendirmelerini istediğini ve karargaha döndüğünü iddia etti.

Gece cep telefonundan gördüğü bazı haberlerin kendisini kuşkulandırdığını ileri süren Kocakurt, sabaha doğru kışla üzerinde uçan bir helikopter olduğunu, önce hafif silah sesi, ardından da helikopterin kuleye doğru atış yaptığını duyduğunu söyledi.

Kocakurt, bulunduğu yerden uzaklaştığını ve gördükleri üzerine karargahın tahliye edilmesini tavsiye ettiğini iddia ederek, "Kışlamda darbeye tanık olmadım. Darbeye yönelik bir eylem ve söylem duymadım, görmedim. Ben, kışlanın terör eylemine karşı savunulduğunu düşündüm." dedi.

Sabah saatlerinde karargah önünde, içinde bir asker olan araca bindiğini ve oradan uzaklaştığını anlatan Kocakurt, askere de durumdan bahsettiğini ve can güvenliğinin tehlikede olabileceğini söylediğini belirtti. Kocakurt, bir fabrikanın içinden geçtikten sonra oranın servisine binip Yenimahalle köprüsünde indiğini kaydetti.

Askere de bir miktar para verip memleketine gidebileceğini söylediğini aktaran Kocakurt, biraz dolaştıktan sonra Etlik'teki bir alışveriş merkezinden bisiklet alıp Alanya'ya kadar gittiğini anlattı. Kocakurt, Alanya'da kimlik kontrolü sırasında gözaltına alındığını ifade etti.

Soruşturma aşamasındaki beyanlarını, kötü muameleden dolayı verdiği için kabul etmediğini söyleyen Kocakurt, FETÖ ile bir bağı olmadığını ileri sürdü.

UÇUŞ YAPTIĞINI İNKAR ETTİ

Darbe girişimi faaliyetleri kapsamında Atınç'ın derdest edilmesinde yer aldığı suçlamasını kabul etmediğini söyleyen Kocakurt, 15 Temmuz akşamı Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler tümenine giderek, helikopter mühimmatı aldığı iddiasının da doğruyu yansıtmadığını savundu.

"Uçuş hattına giderken, basından duyduğum haberler ve gece uçuş gözlüğüm olmadığı için uçuş görevinden imtina ettim." ifadesini kullanan Kocakurt, sanık eski üsteğmen Anıl Korkmaz'ın Zırhlı Birlikler'e birlikte uçuş yaptıkları itirafını da inkar etti.

Sanık Kocakurt, darbenin başarısız olduğunun anlaşılmasından sonra bisikletle Ankara'dan Antalya'ya kaçışına ilişkin, "Şehrin kaotik ortamından kurtulup biraz sakinleşmek istedim. Kendi canımı kurtardım ve kimsenin canına kastetmedim." diye konuştu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.