Davutoğlu, partisinin 1. yılını değerlendirdi

Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından, partisinin 1. kuruluş yıl dönümüyle nedeniyle açıklamada bulundu.Konuşmasına, eşi Sare Davutoğlu ile geçirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde dua ve iyi dileklerini iletenlere teşekkür ederek başlayan Davutoğlu, "Dün PCR testimin negatif çıkması ile bu zorlu süreci Allah'ın izni ve sevenlerimizin duasıyla atlatmış bulunuyorum. Allah'tan eşim Sare hanımla birlikte şu anda hala rahatsız olan bütün vatandaşlarımıza da şifa niyazında bulunuyorum." diye konuştu.

Özel bir günde partililerle beraber olmanın bahtiyarlığı içerisinde bulunduğunu belirten Ahmet Davutoğlu, şöyle devam etti:"Meşakkatli ama onurlu, zor ama huzurlu, badireli ama ahlaklı siyaset yolculuğumuz için özel bir gündeyiz. Gelecek Partisi'nin birinci yılına ulaşmasının bahtiyarlığını yaşamayı nasip eden Rabb'imize hamdediyoruz. Bugünlere gelişimiz kolay olmadı. Gelecek çatısı altında ülkemize ve milletimize yeni bir ufuk çizme çabamız isimli ve isimsiz kahramanların alın, emek ve zihin terleriyle, çileleriyle dokundu."

Yıl dönümlerinin sadece anma değil, aynı zamanda muhasebe ve ders çıkarma vesilesi olduğunu söyleyen Davutoğlu, Gelecek Partisinin kuruluş aşamasında toplumun her kesiminden, her siyasi görüşünden, her inancından, mezhebinden etnik ve bölgesel kökeninden vatandaşlarla görüştüklerini bildirdi.Kanaat önderleri ve aydınlarla da bir araya gelerek, "demokrasi tarihinin en kapsayıcı ve geniş tabanlı partisini" kurmak üzere harekete geçtiklerini belirten Davutoğlu,"13 Aralık 2019'da yaptığımız tanıtım toplantısında da vurguladığımız ve bugün de tekrar ettiğimiz gibi 'farklı kökenlerdeniz ama hepimiz onurlu ve eşit Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Farklı yaşlardayız ama hepimiz genciz ve genç kalacağız.' Gelecek Partisi isminin de çağrıştırdığı gibi parlak ve onurlu bir gelecek isteyen milletimizin arzusuyla kurulmuştur." diye konuştu.

- "Siyasete yeni bir yöntem de getirdik"

Türkiye siyasetine Gelecek Partisi ile yeni bir soluk, yeni bir yaklaşım ve yeni bir tarz geldiğini söyleyen Davutoğlu, şöyle devam etti:"Siyasete sadece yeni bir korkusuz soluk değil, yeni bir yöntem de getirdik. Böylece Gelecek Partisi ile birlikte çözümünü önermediği hiçbir sorunu eleştirmeyen, doğrusunu göstermediği hiçbir yanlışı dillendirmeyen, sadece nasıl olmamasını değil, daha güçlü ve dolu bir şekilde nasıl yapılması gerektiğini ortaya koyan, yapıcı, inşacı ve vizyoner bir siyasi yaklaşım milletimizle buluştu. Geçmişin sorunlarında, anlamsız tabularda, işlevsiz ezberlerde, ürkek yaklaşımlarda boğulmayan bir siyasi tarzla milletimiz ve Türkiye tanıştı.

Bir yaşımızı doldururken milletimizin gösterdiği teveccüh bizlere yarınlara bakmak için umut veriyor. Bu umudun ışığıyla ülkemize huzur geleceğine inanıyoruz. Asla ümitsizliğe kapılmayınız. Kuruluşumuzun 1. yıl dönümü şiarı olarak 'Türkiye İçin Hazırız' diyen gelecek kadroları sizler ve gelecek nesiller için ayaktadır. Birileri korkabilir, birileri sinebilir ama Gelecek partililer cesaretlerini milletten, ferasetlerini alınlarının teriyle kazandıkları tecrübelerinden almaktadırlar."