Ankara Demirspor - Manisaspor karşılaşma önü

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup heyecanı devam ediyor. Ankara Demirspor, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Manisaspor takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:30. Ankara Demirspor, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Manisaspor, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'dan 238 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ankara Demirspor kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Manisaspor sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Ankara Demirspor son hafta oynanan Tepecikspor maçında 1-1 berabere kaldı.

Manisaspor ise Körfez Spor karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Ankara Demirspor, 2 gol attı ve 5 gol yedi.

Manisaspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 mağlubiyet elde etti. Manisaspor, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

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