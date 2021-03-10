Kadına şiddet içeren görüntülere ilişkin Emniyetten açıklama

İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından, sosyal medyada ve internet haber sitelerinde, Ümitcan Uygun'un arkadaşı G.Ö'nün, bir kadına şiddet uyguladığı sırada çekildiği ileri sürülen görüntülerin paylaşılması üzerine açıklamada bulunuldu.
Açıklamada, "Görüntüler 2020 yılı Ağustos ayına ait olup, olaya karışan 3 şüpheli tespit edilerek haklarında adli işlem başlatılmış ve 3 Ekim 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir." ifadesi kullanıldı.
— Ankara Emniyet Müdürlüğü (@Emniyet Ankara) March 9, 2021
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