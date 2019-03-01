Ankara Emniyeti Yandol Büro ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Örgüt üyelerinin, otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan birisini gözüne kestirip, otobüs geldiği esnada vatandaşı sıkıştırarak çembere alıp "perdeleme" yaparak vatandaşın cebinden parasını telefonunu ve ziynet eşyalarını alan çete çökertildi. Örgüt üyelerinin benzer şekilde toplamda 21 olay gerçekleştirdiği polis tarafından tespit edildi.

MESLEKLERİ YANKESİCİLİK

Yankesiciliği meslek haline getiren örgüt üyeleri küçük yaştan itibaren bu işin nasıl yapıldığını örgüt lideri olan ve kendi aralarında "Nine" diye andıkları G.K.'den öğrendiklerini ve örgüt üyeleriyle beraber planlı bir şekilde organize olarak yaptıkları tespit edildi.

Kılık değiştiriyorlar

Şahıslar şuç işlerken kameralarda tanınmamak için şapka,bere,eşarp ve başörtüsü gibi eşyalar taktığı belirlendi.

3 aydır teknik dinleme yapıldı.

Polis yankesici çeteyi 3 aydır dinliyor ve izliyordu.Çete üyeleri telefon görüşmelerinde şifreli konuşarak Polisten "Amcalar" diye bahsediyor ve kendi aralarında toplanıp işe çıkalım amcalar geliyor diye konuştukları belirlendi.

ÖRGÜT ELEBAŞINDAN İLGİNÇ SİTEM

Örgüt Lideri 65 yaşındaki G.K. yankesicilik kısımı polislerine "Siz hala emekli olmadınız mı?" diye söylendi. Polislerde "Biz emekli olmadık fakat bu dosyayla seni emekli ederiz" şeklinde cevap verdi.

GÖRÜNTÜLERİ BİLE GÖZ GÖRE GİRE İNKAR ETTİLER

Örgüt üyeleri polise verdiği ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Bunun üzerine polis delil olarak elinde bulunan görüntüleri gösterdi. Suçlular görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığı iddia etti. Ancak deliller suçluların bu ifadelerini yalancı çıkarmaya yetti.