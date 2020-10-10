Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - ANKARA

AA

Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğündeki bir grup, Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla, saldırının 5. yılı nedeniyle düzenlenen anma programı için Ulus metro durağının önünde bir araya geldi.Katılımcılar, "10 Ekim katliamını unutturmayacağız" yazılı ve terör saldırısında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu pankart açtı.Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okunarak saygı duruşunda bulunuldu.CHP ve HDP milletvekillerinin de katıldığı etkinlik öncesi çıkan olaylar nedeniyle 11 kişi gözaltına alındı.