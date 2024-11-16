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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara haberleri: Dehşet! Karı koca evde ölü bulundu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Ankara'da korkunç olay! Karı koca evlerinde ölü bulundu!

        Ankara'nın Polatlı ilçesinde, 55 yaşındaki Ali Osman Er ve eşi 60 yaşındaki Medine Er, evlerinde ölü bulundu. Çiftin, gıda zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 11:23 Güncelleme: 16.11.2024 - 11:23
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        Dehşet! Karı koca evde ölü bulundu!
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        Ankara'da, edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Ali Osman Er (55) ve eşi Medine Er'den (60), haber alamayan komşuları durumu 112 ekiplerine bildirdi.

        EKİPLER CAMI KIRIP İÇERİ GİRDİ

        İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi binanın 3. katındaki evin camını kırarak içeri girdi.

        CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

        Evlerinin yatak odasında çiftin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin gıda zehirlenmesi yüzünden hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde durulurken, çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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