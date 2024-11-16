Ankara'da, edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Ali Osman Er (55) ve eşi Medine Er'den (60), haber alamayan komşuları durumu 112 ekiplerine bildirdi.

EKİPLER CAMI KIRIP İÇERİ GİRDİ

İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi binanın 3. katındaki evin camını kırarak içeri girdi.