Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, dijital ortamda mezuniyet töreni düzenledi - ANKARA

AA

Rektör Prof. Dr. Yusuf Tekin, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar ve öğretim üyelerinin makam odalarından katıldığı dijital mezuniyet törenine, öğrenciler ve aileleri evlerinden bağlandı.Tekin, mezuniyet törenini bu şekilde yapmayı arzu etmediklerini belirterek, "Türkiye'nin en büyük Kültür ve Kongre Merkezi bize tahsis edilirken 5 bin kişilik bir salonda bütün Türkiye'ye örnek olacak bir mezuniyet töreni yapmayı hayal etmiştik." ifadelerini kullandı.Şartlar el verirse coşkulu bir mezuniyet töreni gerçekleştireceklerini bildiren Tekin, olmazsa da gelecek yıl törene, bu sene mezun olan bütün öğrencileri de davet edeceklerini kaydetti.Öğrencilere "Yeniliklere mutlaka açık olun." diye seslenen Tekin, "Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, bu ülkenin, coğrafyanın ve milletin kendine ait değerlerini ve kavramlarını gelecek kuşaklara anlatmak bizim olduğu gibi sizin de göreviniz." dedi.Prof. Dr. Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:"Üniversitemizin adını aldığı Hacı Bayram Veli'nin değerlerine uygun bir tavırla çağın yeniliklerini gelecek kuşaklara taşıyacağınıza eminim. Sizler, bizim yüz akımız olacaksınız, bizler de her ortamda sizlerin üzerinizdeki sorumluluğumuzu sürdüreceğiz. Ne zaman, nerede dara düşerseniz hep sizin yanınızda olmak istiyoruz, bunu hep birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum."Her yıl mezuniyet törenlerinde dereceye giren öğrencilere hediye verdiklerini anımsatan Tekin, bu sene dereceye giren öğrencileri, hediyelerini vermek üzere makamında çay içmeye davet etti.- "Yarım asırdır her yıl mezun veriyoruz"Prof. Dr. Avşar da konuşmasında "Mezuniyet törenini ne yazık ki dijital ortamda gerçekleştirmek durumunda kaldık. Oysaki bu törene çok önem veriyorduk. Çünkü bu yıl fakültemiz 50. dönem mezunlarını veriyor. Dile kolay, yarım asırdır her yıl mezun veriyoruz." ifadelerini kullandı.Avşar, şunları kaydetti:"Sizleri törensiz uğurlamak istemedik. Madem dersleri kesmedik ve uzaktan da olsa yaptık, 'O zaman mezuniyet törenini de böyle yaparız.' dedik ve Türkiye'nin ilk dijital mezuniyet törenini organize ettik.Biz hocalarınızız, şu anda en az aileleriniz kadar mutlu ve gururluyuz. Okulların gücü mezunlarıdır. Sizler bu fakültenin 50. dönem mezunlarısınız. Yani bu fakülte sizler gibi tam 50 dönem mezun verdi. Bu da sizin gücünüzdür. Hep dayanışma ve yardımlaşma içinde olun."İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü birincisi Kadir Topal da öğrenciler adına yaptığı konuşmada, şunları söyledi:"Elbette üniversite hayatımızın böyle bir şekilde sonlanabileceği hiç aklımıza gelmezdi. Ancak bu fakültede çok güzel 4 yıl geçirdim ve çok güzel dostluklar edindim. Bu 4 yılı dereceyle bitirmeme destek olan aileme, kıymetli hocalarıma, fakültemizin değerli emekçilerine ve bana bu konuşmayı yapma fırsatı veren rektörümüze, dekanımıza ve dekan yardımcımıza teşekkürü borç bilirim."Törende, öğrenciler geçen yılki görüntüler eşliğinde temsili olarak kep attı.Dijital mezuniyet töreni, her bir bölüm için ayrı organize edildi. Bu yıl İletişim Fakültesinden toplam 223 öğrenci mezun oldu.