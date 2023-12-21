Ankara Hakimliğine kim atandı? Ankara hakimi kim oldu?

Ankara Hakimliğine kim atandı? Ankara hakimi kim oldu?

Ankara Hakimliğine kim atandı? Ankara hakimi kim oldu? Adli yargıda 480, idari yargıda 26 olmak üzere toplam 506 hakim ve savcının mazeretleri kapsamında görev yerleri değişti. Kararname kapsamında, Ankara Hakimliğine kimin atandığı merak konusu oldu. İşte Ankara Hakimi kim oldu sorusunun yanıtı...

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin, 2023 yılı adli ve idari yargıda mazerete dayalı güz kararnamesi kapsamında, 506 hakim ve savcının görev yeri değişti. Bu kapsamda Ankara Hakimliğine kimin atandığı gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Ankara Hakimliğine kim atandı? Ankara hakimi kim oldu?" İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

ANKARA HAKİMLİĞİNE KİM ATANDI?

Ankara Hakimliğine daha önce Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimliği yapmış Çiğdem Öngeç Pekkaya atandı.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN ATAMA AÇIKLAMASI!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İŞTE HSK ATAMA LİSTESİ

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