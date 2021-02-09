AA

Günay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, içinden geçilen sürecin kutuplaştırmaya dayalı, sancılı bir süreç olduğunu ileri sürerek, acilen derin bir toplumsal uzlaşıya ve adalete ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.Adalete yer açmanın, diyaloğa yer açmak anlamına geldiğini belirten Günay, bu nedenle başlatılan kampanyada tüm adaletsizlik alanlarına değinecek eylem ve etkinlikler planladıklarını söyledi.