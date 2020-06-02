Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

TCDD Taşımacılık, YHT seferleri ile ilgili yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Yolcuların talebi çerçevesinde bazı hatlarda tren sefer sayısını artırma ve ara duraklarda yolcu indirme ve bindirmeyle ilgili bir çalışma söz konusu. Buna göre, Ankara-İstanbul arasında bir süre sonra karşılıklı birer tren seferi daha konulabilir. Yolcu talepi, bu konuda verilecek kararda etkili olacak. Kaynaklar, talebin yakından takip edildiğini kaydetti.



ARA DURAK

Ankara’dan kalkan bir hızlı tren, salgın önlemleri kapsamında ara duraklarda durmuyor ve doğrudan İstanbul’a gidiyor. İstanbul’da, Pendik’te yolcu indiriyor. Ardından Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı’ya geçiyor. Bu trenlerin, kısa süre içinde İzmit’te de durması ve yolcu indirmesi söz konusu olabilir.

YOLCU SAYISI



TCDD Taşımacılık, salgın öncesinde YHT ile günde yaz döneminde 48, kış döneminde 44 sefer yapıyordu. 22 ile 25 bin yolcuya hizmet veriliyordu. 16 seferde günlük taşınan yolcu sayısı 3 bin ile 3 bin 500 arasında değişiyor.

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