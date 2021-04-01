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Ankara Kalkınma Ajansı, kentteki yerel aktörlere yönelik teknik destek programını başlattı

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara'daki yerel aktörlerin kurumsal kapasitelerini artırıcı çalışmalarına destek sağlamak üzere 2021 Yılı Teknik Destek Programı'nı devreye aldı.

Ankara Kalkınma Ajansı, kentteki yerel aktörlere yönelik teknik destek programını başlattı
AA

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara'daki yerel aktörlerin kurumsal kapasitelerini artırıcı çalışmalarına destek sağlamak üzere 2021 Yılı Teknik Destek Programı'nı devreye aldı.

Ajanstan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021 Yılı Teknik Destek Programı'nın amaçları, öncelikleri, uygunluk kriterleri, başvuru koşulları ve değerlendirme sürecine ilişkin bilgi Program Başvuru Rehberi de yayımlandı.

Buna göre, Ankara Bölge Planı'nda yer alan öncelikler doğrultusunda yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmaları için yeterli kurumsal kapasitenin tesis edilmesine ve artırılmasına yönelik teknik destek sağlanacak.

Program kapsamında hazırlanacak teknik destek taleplerinin, belirlenen program eksenlerine yönelik olması gerekecek. Bu eksenler, "teknoloji girişimciliği ve ticarileştirme", "yeni nesil kırsal kalkınma" ve "sosyal yenilik ve sosyal kalkınma" olarak belirlendi.

Program kapsamında, eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama ile lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler desteklenebilecek.

Destek programına, kamu kurumları, mahalli idareler, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, iş geliştirme merkezleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri ile bu kurum ve kuruluşların kurdukları veya ortağı oldukları işletmeler başvuru yapabilecek.

Programın bütçesi 2 milyon lira olarak belirlenirken, teknik desteğin azami maliyeti KDV dahil 40 bin lira oldu.

Teknik destek kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin uygulama süresi en fazla 6 ay olabilecek.

Program dönemi 31 Aralık 2021 itibarıyla bitecek. Program için mart-nisan, mayıs-haziran, temmuz-ağustos, eylül-ekim ve kasım-aralık dönemlerinde başvurular alınacak.

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi-Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi üzerinden yapılacak.

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